The Batman rinviato al 2022, Matrix 4 anticipato al 2021

The Batman rinviato: non uscirà più il 1° ottobre 2021 come inizialmente previsto, ma il 4 marzo 2022. Sorte completamente opposta per Matrix 4, che uscirà invece in anticipo, visto che è stato spostato dal 1° aprile 2022 al 22 dicembre 2021.

Anche altri film di Warner Bros. hanno subito degli spostamenti significativi. The Flash è stato spostato dal 2 giugno 2022 al 4 novembre 2022 mentre Shazam 2 dal 4 novembre 2022 al 2 giugno 2023. Aggiungiamo al tutto il già riportato rinvio di Dune e avremo un palinsesto delle uscite completamente rivoluzionato per Warner Bros.

Altri film, di cui non era stata ancora svelata la data d'uscita, come Black Adam e Minecraft, potrebbero dover aspettare ancora di più, per essere inseriti in modo più armonico nella nuova programmazione.

La situazione di Warner Bros. è stata causata, nemmeno a dirlo, dalla pandemia di COVID-19 che ha praticamente desertificato le sale cinematografiche, creando non pochi problemi per i produttori cinematografici, lì dove le soluzioni alternative, come i servizi di streaming, non rappresentano un'alternativa valida ai mancati incassi dei cinema.