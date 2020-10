Nvidia GeForce RTX 3080 e 3090: ci sarà carenza di scorte fino al 2021

Jensen Huang, il CEO di Nvidia, ha confermato in una sessione di Q&A che ci sarà carenza di scorte delle GeForce RTX 3080 e 3090 fino al 2021. La causa è l'altissima domanda, andata ben oltre le aspettative di Nvidia stessa.

Huang: "Credo che la domanda sarà superiore alle nostre scorte per tutto l'anno. Considerate che stiamo per entrare nella stagione natalizia. Stavamo facendo incredibilmente bene anche prima, ma con il fattore Ampere e con l'arrivo del periodo di festa, avremo un Q4 grandioso.

Le 3080 e 3090 hanno un problema di domanda, non di rifornimenti. La domanda è incredibilmente più grande di quanto ci aspettassimo... e le nostre aspettative erano alte.

I negozianti affermano di non aver visto niente del genere negli ultimi dieci anni. Sembra di essere tornati ai tempi di Windows 95 e dei Pentium, quando le persone andavano fuori di testa per comprarli. Si tratta di un fenomeno che non accadeva da moltissimo tempo e noi non eravamo preparati ad affrontarlo.

Anche se avessimo saputo dell'altissima domanda, non credo che saremmo riusciti a rifornire così velocemente. Lo stiamo facendo al massimo che possiamo. I rendimenti sono ottimi, i rifornimenti sono rapidi, ma vanno tutti esauriti istantaneamente. Ne sono contento e non credo che ci sia un vero problema da risolvere. È un fenomeno che va osservato. Solo un fenomeno."

Se vogliamo, le polemiche riguardanti la carenze di scorte delle nuove GeForce sono le stesse della carenza di scorte delle nuove console. Come Huang ha però spiegato con grande chiarezza, se la domanda è troppo alta non è semplicemente possibile starle dietro nella fase di lancio di un prodotto, per dei limiti fisici connaturati alla produzione e alla distribuzione dello stesso. Quandi per avere una 3080 e una 3090 non resta che attendere, come del resto per avere una 3070, il cui lancio è stato rimandato di qualche giorno.