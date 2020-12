PS5 e Xbox Series X, MediaWorld le rimette in lista: i dettagli

Sono giorni difficili per i videogiocatori console. Moltissimi appassionati hanno cercato di ottenere una PS5 o una Xbox Series X|S ma la maggior parte, a causa delle scorte limitate, non sono stati in grado di prenotarne una in nessuna catena o sito di e-commerce. Nel momento nel quale scriviamo questa notizia, però, MediaWorld ha rimesso in lista tutte le console next-gen.

Potete trovarle ai seguenti indirizzi:



Nelle nostre prove, abbiamo notato che aprire il prodotto tende a dare problemi e a rimandare all'homepage di MediaWorld. Inoltre, anche se è possibile inserire nel carrello le console, viene poi indicato che la quantità richiesta non è disponibile, anche se si ha selezionato solo "1" prodotto. Segnaliamo inoltre che, per un breve momento, è stato possibile vedere che la data prevista per le spedizioni era il 9 dicembre.

Probabilmente in questo momento le console non sono ancora realmente in vendita, ma è altrettanto probabile che qualcosa si stia muovendo. Possiamo solo consigliarvi, quindi, di tenere sott'occhio MediaWorld per assicurarvi di ottenere una console appena questa sia disponibile.

Diteci, puntate a PS5 o a Xbox Series X|S?