Cyberpunk 2077: su PS5 manca la scelta tra modalità risoluzione e performance

Cyberpunk 2077 su PS5 sembra non contenere la possibilità di scegliere tra le diverse modalità "qualità grafica" e "performance", in base a quanto riferito da chi sta già provando in maniera approfondita il gioco sulla console Sony, al contrario di quanto accade su Xbox Series X|S.

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, Cyberpunk 2077 su Xbox Series X|S consente di scegliere tra modalità performance a 60fps e risoluzione, ma queste opzioni, ormai classiche nei titoli di un certo peso tecnologico con l'arrivo anche delle console mid-gen, non risultano su PS5.

Ricordiamo che, in entrambi i casi, non si tratta delle versioni next gen del gioco: Cyberpunk 2077 verrà aggiornato solo nel 2021 specificamente per PS5 e Xbox Series X, dunque al momento parliamo rispettivamente della versione PS4 Pro su PS5 e della versione Xbox One X su Xbox Series X.

In ogni caso, la versione PS5 sembra andare a 60 fps, dunque sembra trattarsi semplicemente della retrocompatibilità standard della macchina applicata sulla versione PS4 Pro, che ha evidentemente frame-rate sbloccato e viene portata a 60 fps sulla piattaforma next gen, mantenendo unicamente la modalità performance.

La diversa gestione della retrocompatibilità da parte di Xbox Series X, o forse anche un lavoro aggiuntivo da parte di CD Projekt RED che ha applicato materialmente la possibilità dell'opzione tra le due modalità (al momento non è dato saperlo), consente invece di scegliere tra una modalità performance a 60 fps sulla console Microsoft e una modalità più incentrata sulla qualità grafica e la risoluzione.

Il tutto potrebbe comunque essere ulteriormente modificato con l'applicazione della patch al day one del gioco, dunque è presto per trarre conclusioni, resta da capire quali siano le eventuali differenze tra le versioni ma su questo arriveranno sicuramente fior di analisi tecniche e video confronti una volta che il gioco sarà uscito sul mercato.