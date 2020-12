Resident Evil Village: Cosa vorremmo in…

Il villaggio dei dannati

Di Resident Evil Village sappiamo che avrà un'ambientazione stilisticamente da fiaba gotica, tra paesini e castelli che riportano alla mente gli affascinanti scenari di alcune zone dell'est europeo. La storia ripartirà anni dopo gli eventi narrati in sequel diretto di Resident Evil 7: Biohazard, con l'allora protagonista, Ethan, che riprenderà il suo ruolo in questo capitolo, nel misterioso villaggio in montagna dove prenderà avvio la nuova storia. È lì che l'uomo si risveglierà dopo alcuni eventi drammatici che coinvolgeranno anche la moglie Mia e il figlio nato dal loro amore. Così, dopo essere sopravvissuto agli orrori della casa dei Baker, ed essere riuscito a ricostruire una vita normale assieme alla sua famiglia, Ethan Winters dovrà scappare dall'orribile nuovo incubo in cui si troverà intrappolato, anche a causa di Chris Redfield.

Se le meccaniche, come sembra, saranno in linea di massima quelle viste nel precedente (anche se ci sarà presumibilmente un uso maggiore di armi da fuoco), siamo curiosi di vedere come Capcom le applicherà in un contesto ambientale diverso, fatto più di luoghi all'aperto che al chiuso (anche se ci sarà un enorme castello), e di "micro mondi", quelli cioè formati dalle singole abitazioni del villaggio, che pare saranno in gran parte esplorabili e utilizzabili come nascondigli. A maggior ragione, considerando che tra i nemici, oltre a zombi in armatura, streghe e abomini vari, ci saranno delle creature simili a licantropi, dunque si presume dotati di forza sovrumana e di una certa sensibilità agli odori. Da questo punto di vista ci piacerebbe che l'olfatto di questi esseri potesse avere un certo impatto sul gameplay, non solo come arma a loro favore nel fiutare Ethan, ma anche come punto debole.

Per esempio, Ethan potrebbe ingannarli sulla posizione lasciando un suo oggetto in un punto e spostandosi poi controvento in un altro nascondiglio, oppure creare dei particolari intrugli irritanti e fastidiosi per stordirli o accecarli, il tempo necessario per sferrargli una badilata in sicurezza o scappare a gambe levate. Certo, se poi questi mostri fossero il parto della mente di Ethan in preda ad allucinazioni causate da una qualche infezione o da qualche virus, tutto cambierebbe. Ad ogni modo, la presenza confermata di un mercante come in Resident Evil 4, che dovrebbe avere una certa importanza nelle meccaniche di gioco, suggerisce che questa volta il protagonista potrà avere accesso a più "prodotti" e accessori rispetto a Resident Evil 7: Biohazard.

Sperando però che la presenza del venditore non si riveli fuori contesto e, soprattutto, non vada a sbilanciare alcuni aspetti della giocabilità. Per il resto ci aspettiamo di poter creare aggeggi utili recuperando materiale in giro per gli scenari, schivare o respingere gli attacchi dei nemici se opportunamente "letti" in tempo, sfruttare oggetti dello scenario per danneggiare questi ultimi, oltre a raccogliere spade, asce e armi di fortuna varie, e operare delle scelte in particolari momenti chiave dell'avventura con delle conseguenze dirette nella storia. Qualche bivio per variare il percorso dove possibile senza forzare troppo trama ed eventi.