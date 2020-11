Resident Evil Village, Capcom si aspetta un successo come vendite e critica

Resident Evil Village è un gioco su cui Capcom punta veramente molto, tanto da prevedere un grande successo in termini di vendite e critica, in base a quanto riferito dal solito Dusk Golem, insider che per quanto riguarda la compagnia di Osaka e in particolare la serie horror si è sempre dimostrato decisamente affidabile.

Sebbene abbia riferito di aver smesso i panni di insider qualche tempo fa, Dusk Golem è comunque tornato di recente a parlare di Resident Evil Village e altri argomenti soprattutto in seguito al grosso leak emerso da Capcom, che ha reso note informazioni su diversi progetti in corso tra i quali pare anche Street Fighter 6, Dragon's Dogma 2 e altri.

Tornando a parlare di Resident Evil Village, secondo l'insider, Capcom lo considera un gioco veramente molto importante, in grado di ottenere voti superiori a quelli già ottimi registrati per Resident Evil 7 e di vendere anche molto bene sul mercato.

Le stime, non diffuse ufficialmente dalla compagnia, parlano di 11 milioni di copie previste come vendite da parte di Capcom, ovvero una quantità superiore a quella totalizzata al momento da Resident Evil 7, che si trova intorno agli 8,3 milioni di unità e Resident Evil 2, al momento a 7,5 milioni di unità.

Questo dovrebbe riflettersi ovviamente anche in una notevole cura nello sviluppo del nuovo capitolo, che è atteso per il 2021 su PC, PS5 e Xbox Series X e S, ma probabilmente anche su PS4 e Xbox One, a dar retta a numerose voci di corridoio e anche a quanto riferito dalla stessa Capcom.