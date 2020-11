Resident Evil Revelations 3 si cela nel grosso leak di Capcom

Resident Evil Revelations 3 sarebbe nascosto all'interno del famoso leak di Capcom da cui stanno emergendo un sacco di notizie sui possibili progetti futuri della compagnia di Osaka, anche se tutti ovviamente non confermati a da trattare come voci di corridoio.

Tra i titoli emersi all'interno del grosso leak che è venuto fuori dopo un attacco hacker di tipo ransomware a Capcom, e che ha portato a informazioni su Street Fighter 6, Dragon's Dogma 2 e tanti altri, a quanto pare c'è anche Resident Evil Revelations 3.

A svelarlo è il buon vecchio Dusk Golem, che nonostante abbia riferito in precedenza di non voler più fare l'insider, forse per non mettere in difficoltà le proprie fonti, per questa volta si è lasciato andare tornando a parlare della sua principale specialità: Resident Evil.

La questione è infatti particolare: i documenti che sono emersi dal leak sembrano parlare infatti di un Resident Evil Outbreak 3, ma in verità, secondo Dusk Golem, il titolo in questione sarebbe Resident Evil: Revelations 3. La questione ha una certa importanza perché riaprirebbe la serie alternativa di Resident Evil che si pensava conclusa con il secondo capitolo.

Outbreak, per chi non si ricordasse, è un'altra serie spin-off di Resident Evil alquanto innovativa, in quanto introduceva già all'epoca di PS2 il multiplayer online in un survival horror. Purtroppo non è mai riuscita ad esprimere in pieno il proprio potenziale nonostante le premesse interessanti, cosa che renderebbe più credibile il fatto che si tratti in verità di un Revelations 3, considerando come quest'ultima sia stata una sotto-serie molto più apprezzata dal pubblico.

In ogni caso, Dusk Golem ha riferito di non voler dire nulla di più sull'argomento, ma si è dimostrato sicuro sul fatto che il gioco in progetto sia Resident Evil: Revelations 3.