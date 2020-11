Yellow Brick Games è il nuovo studio dell'autore di Dragon Age con degli ex-Ubisoft

Mike Laidlaw, nome noto agli appassionati di giochi di ruolo virtuali per essere l'autore tra gli altri di Dragon Age: Origins, ha fondato un nuovo studio di sviluppo con degli ex-Ubisoft, chiamato Yellow Brick Games, con sede in Quebec City, Canada.

Sarà dedito alla realizzazione di titoli di alta qualità che metteranno l'esperienza del giocatore davanti a tutto. L'obiettivo è quello di sviluppare giochi dal gameplay innovativo e di lanciare delle nuove proprietà intellettuali.

Per adesso lo scarno sito ufficiale parla di tredici sviluppatori veterani che fanno già parte dello staff, ma immaginiamo che presto se ne aggiungeranno altri. Sono molti gli sviluppatori insoddisfatti di come si lavora nei grandi studi tripla A, dove difficilmente riescono a fare la differenza. Per questo motivo studi come Yellow Brick Games vengono visti come delle vere e proprie vie di fuga per tornare a fare ciò che piace veramente. Conoscendo Laidlaw contiamo che la narrazione avrà un'importanza rilevante nei primi giochi di Yellow Brick Games. Staremo a vedere quando saranno annunciatie se ci saranno collaborazione con publisher e affini.