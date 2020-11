Twitch, streamer terrorizzata da uno stalker con il controllo del suo account

La streamer Twitch Jadeyanh è stata letteralmente terrorizzata da uno stalker che ha preso il controllo del suo account, facendole diversi scherzi inquietanti, come ordinare del cibo a suo nome e inviarle le forze dell'ordine a casa.

Jadeyanh, che vive in Germania, ha un seguito di più di 200.000 persone. Purtroppo uno dei fan ha deciso di trascendere il suo ruolo e di renderle la vita impossibile.

Il 23 novembre, durante uno streaming, qualcuno ha suonato alla sua porta. la ragazza è andata a rispondere, scoprendo una consegna di cibo che non aveva mai ordinato. Jadeyanh è quindi tornata live chiedendo allo stalker di smetterla. Era la terza volta che le faceva lo stesso scherzo. In un caso aveva ordinato 25 pizze a suo nome.

Jadeyanh ha confessato di essere molto impaurita dalla situazione e ha chiesto al suo stalker di smetterla. In realtà è almeno il suo secondo stalker perché il suo vicino, anch'egli un seguace, pare che apra i suoi pacchi senza permesso.

Pochi attimi dopo lo sfogo, qualcuno ha suonato di nuovo al suo campanello. Erano i vigili del fuoco, allertati su di una fuga di gas, ovviamente inesistente. A quel punto Jadeyanh ha deciso di interrompere lo stream per il troppo stress.

Successivamente ha raccontato su Twitter che gli scherzi sono continuati a un ritmo davvero preoccupante, con qualcuno che ha suonato per minuti interi alla sua porta senza rispondere alle sue richieste di identificarsi.

Jadeyanh non è la prima streamer Twitch che subisce minacce e scherzi dagli stalker. Purtroppo il fenomeno sembra essere in crescita e spesso le forze dell'ordine non possono fare niente per frenarlo.