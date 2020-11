Crusader Kings 3, DLC Ruler Designer permette di farsi il proprio sovrano psicopatico

Paradox ha pubblicato un nuovo filmato del DLC gratuito Ruler Designer per Crusader Kings 3, che da domani 24 novembre 2020 consentirà di crearsi il proprio sovrano, anche un simpatico psicopatico (no, davvero, giocateci perché si possono fare cose incredibili in questo gioco ndr). Sostanzialmente sarà possibile definire ogni singola caratteristica del regnante, da quelle fisiche a quelle psicologiche, fino al credo religioso.

Il DLC Ruler Designer è stato richiesto a gran voce dai giocatori di Crusader Kings 3. In Crusader Kings 2 uscì come DLC a pagamento, mentre qui è stato regalato. In buona sostanza aggiunge una forte componente da gioco di ruolo al titolo, che di suo è già profondissimo.

Per avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Crusader Kings 3, dove abbiamo scritto:

Crusader Kings 3 è un seguito intelligentissimo di quello che viene considerato come uno dei migliori strategici di sempre. Paradox ha lavorato di fino sulle nuove caratteristiche, in particolare quelle riguardanti le dinastie, senza andare però a smontare quegli elementi che rendono il predecessore tanto appassionante e diverso dagli altri strategici. Il risultato è un titolo profondo e sfaccettato, dal sistema di gioco complesso e articolato, ma giustificato dall'obiettivo che mira a raggiungere: simulare un regno in tutti i suoi aspetti, non solo economici e militari, ma anche umani. In questo senso Crusader Kings 3 non solo riesce nel suo intento, ma stupisce nel suo essere capace di creare delle situazioni di gioco coerenti che reggono sulla breve e sulla lunga distanza, in cui le scelte fatte dal giocatore appaiono sempre significative, pur magari di fronte a risultati apparentemente disastrosi.