Xbox Series X, alcuni giochi perdono il supporto per il Quick Resume senza avvisare

Alcuni utenti di Xbox Series X stanno lamentando la rimozione del supporto per la funzione di Quick Resume di alcuni giochi, come Assassin's Creed Valhalla, senza alcun preavviso. Stiamo parlando di titoli che lo supportavano e che improvvisamente hanno smesso di farlo, senza avvisare.

Per adesso si tratta di casi isolati e la maggior parte dei giochi con il Quick Resume non hanno avuto problemi in tal senso, tanto da far pensare a problemi dei singoli giochi più che a un passo indietro di Microsoft, però la mancanza di comunicazione non sta piacendo a molti, che vorrebbero sapere perché da un momento all'altro non possano più utilizzare qualcosa che prima usavano.

La funzione di Quick Resume consente di sospendere i giochi e di richiamarli nel giro di pochi secondi, saltando da uno all'altro. Si tratta di una delle caratteristiche migliori di Xbox Series X e Series S, tanto che sono molti a dire di apprezzarla in modo enorme, considerandola uno dei motivi per amare la console. Tra i titoli molto recenti che godono del Quick Resume, segnaliamo ad esempio Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Wizard of Legend, Gears Tactics, Ori and the Will of the Wisps, Forza Horizon 4 e Tell Me Why.

Stando al director of PM di Xbox Jason Ronald, ci sarebbe un bug che impedirebbe ad alcuni titoli di lavorare correttamente in Quick Resume. Microsoft sta lavorando per sistemarlo e ripristinerà il supporto appena possibile.