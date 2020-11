Steam: l'uso dei controller è raddoppiato negli ultimi due anni

L'uso dei controller su Steam è raddoppiato negli ultimi due anni, fatto che spiega come mai Valve stia mettendo tanto impegno per ampliarne il supporto. Ad esempio in queste settimane sta lavorando alacremente per consentire un utilizzo ottimale ai suoi utenti del DualSense di PS5 e del controller di Xbox Series X e Series S.

È stata Valve stessa a svelare questi dati, con un aggiornamento su Steamworks, dedicato proprio ai nuovi controller:

Gli utenti usano davvero i controller per giocare su PC?

Negli ultimi due anni, il numero medio di giocatori attivi su Steam che fanno uso di un controller è più che raddoppiato, con milioni di utenti che usufruiscono dei titoli, in continuo aumento, che li supportano. In questi titoli, la percentuale di giocatori che usa il controller può facilmente raggiungere il 60%, o anche di più. Alcuni titoli, come i giochi di skateboard, hanno oltre il 90% di giocatori che usano controller per giocare. La crescita dell'uso dei controller è stata ancora maggiore tra i giocatori che usano i controller PlayStation, cresciuti negli ultimi due anni dal 10,9% al 21,6% di tutte le sessioni di gioco con controller su Steam.