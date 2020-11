Belle Delphine: la "Gamer Girl" è stata bannata da YouTube e scatta la polemica

Belle Delphine è un personaggio decisamente controverso su numerosi canali social, pertanto non stupisce più di tanto il fatto che sia stata bannata da YouTube ma fa discutere la modalità con cui questa risoluzione è stata presa e la forma permanente della decisione.

Belle Delphine è stata bandita da YouTube per aver infranto le linee guida della piattaforma per quanto riguarda nudità e contenuti sessualmente espliciti, cose che effettivamente sono alquanto all'ordine del giorno per quanto riguarda la discussa personalità social in questione.

Nel caso non vi ricordiate, si tratta della protagonista del famoso caso della "GamerGirl Bath Water", nel quale ha venduto l'acqua utilizzata per fare il bagno a diversi fan alquanto esaltati dall'iniziativa, cosa che fece scaturire una notevole controversia anche per le ricadute non propriamente igieniche di un'idea del genere.

In ogni caso, il ban imposto da YouTube ha scatenato la polemica, con accuse alla piattaforma di adottare misure diverse in base alle persone coinvolte: per Belle Delphine, infatti, sembra che non sia stata utilizzata la regola dei "tre strike", ovvero i tre avvertimenti necessari prima del ban, passando invece per un permaban diretto.

Tuttavia, la motivazione di questa manovra potrebbe ritrovarsi nel fatto che per Belle Delphine si è trattato di "infrazioni maggiori" alle regole della piattaforma, che potrebbero giustificare delle misure più estreme.

Del resto, non c'è dubbio che la ragazza giochi spesso e volentieri sui contenuti sessuali espliciti e sulla nudità: al di là dei suoi canali privati, dove si sfoga in maniera più spinta, questi toni e argomenti vengono utilizzati volentieri da Belle Delphine anche sui social più diffusi, come appunto YouTube. Sulla piattaforma in questione, il canale della ragazza aveva raggiunto 1,79 milioni di iscritti e totalizzato quasi 80 milioni di visualizzazioni. Non proprio ai livello di PewDiePie (personaggio peraltro spesso citati nei suoi video, nonché "mangiato" in una sequenza in cui la ragazza sbranava la sua foto), insomma, ma comunque una vera e propria personalità.