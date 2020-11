Minecraft ha 400 milioni di utenti registrati in Cina

Minecraft ha la bellezza di 400 milioni di utenti registrati nella sola Cina, dove il gioco di Mojang e Microsoft è distribuito come free-to-play da NetEase. Solo nell'ultimo anno ha guadagnato 100 milioni di utenti, segnando la crescita più rapida da quando è stato lanciato.

Nel frattempo, fuori dalla Cina Minecraft ha superato i 200 milioni di copie vendute, un'enormità. Si tratta di uno dei videogiochi più venduti della storia, nonché una delle proprietà intellettuali più floride attualmente sul mercato, che ben mostra la lungimiranza di Microsoft al momento dell'acquisto avvenuto qualche anno fa.

A trainare la crescita cinese ci hanno pensato i contenuti generati dagli utenti (UGC). Pensate che ce ne sono più di 12.000 in vendita nel negozio di gioco, che hanno fruttato agli autori più di 100 milioni di RMB (circa 12 milioni di euro). I contenuti generati dagli utenti hanno portato a una sostanziale crescita anche di Roblox, altro titolo ormai diffusissimo, distribuito in questo caso da Tencent.

Il mercato cinese, incentrato sui sistemi mobile, è sempre più importante per l'industria dei videogiochi, tanto che molti titoli vengono progettati da zero per poter arrivare senza censure in Cina.