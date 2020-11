Deathloop su PS5 sfrutta pienamente il DualSense, spiega Bethesda

Deathloop è il nuovo sparatutto in soggettiva di Arkane Lyon in arrivo in esclusiva temporale su PS5 e PC, a quanto pare sfruttando in maniera piena le possibilità offerte dal DualSense, come spiegato dalla stessa Bethesda in un nuovo update sul blog ufficiale PlayStation.

"Il grilletto si inceppa nel pieno di una sparatoria. Diamine, un'altra volta! Forse è ora di cercarsi un'arma migliore. La suola degli stivali gratta contro la parete che state scalando. Il controller vibra a ogni vostro movimento. L'altoparlante del controller emette un segnale: c'è una mina nei paraggi, è il caso di muoversi con prudenza"

Arkane e Bethesda hanno spiegato alcuni degli utilizzi specifici delle caratteristiche di DualSense, ovvero il feedback aptico e i grilletti adattivi, nel post riportato sul blog di PlayStation e dedicato a Deathloop, che ha finalmente una data di uscita ufficiale e arriverà il 21 maggio 2021.

A quanto pare, il gioco è sviluppato in maniera da fare in modo che il DualSense faccia percepire le differenze tra le modalità di fuoco, il peso delle armi e il modo in cui queste si ricaricano o colpiscono il bersaglio.

La resistenza del grilletto e il rinculo dopo lo sparo sono tutti calcolati e riprodotti in maniera diversa per ogni tipo di arma presente nel gioco, compreso anche il fatto che questa possa incepparsi, con il grilletto che si blocca a metà corsa. Oltre alle armi, anche i movimenti del protagonista possono essere "sentiti" in prima persona con il feedback aptico del controller, dando sensazioni diverse.

Inoltre, il microfono interno partecipa dell'audio generale del gioco, fornendo ulteriori feedback sonori all'azione e riproducendo le comunicazioni radio tra il protagonista Colt e Julianna.

Sono stati peraltro annunciati i bonus legati alle varie edizioni di Deathloop, con la Standard Edition in preorder che porta con sé: