Star Citizen, uno spettacolare trailer cinematico ricorda quasi Star Wars

Star Citizen è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer cinematico che ricorda molto le produzioni sci-fi hollywoodiane di grosso calibro in stile Star Wars, cosa che dimostra come l'universo creato da Chris Roberts e Cloud Imperium possa fare da teatro a diversi spunti narrativi.

Il trailer in questione ha un taglio molto in stile Star Wars, riprendendo alcuni cliché tipici del genere cinematografico come l'inseguimento con manovre ardite tra asteroidi e banditi spaziali, il tutto per mettere in scena la Mercury Star Runner.

Il video in questione, intitolato "Reunion", sembra far parte di una serie di cui questo è un sorta di primo episodio, dimostrando come Star Citizen abbia intenzione comunque di creare un lore più definito per il gioco anche al di là del modulo narrativo vero e proprio, ovvero Squadron 42.

Il prossimo episodio di The Reunion è previsto per il 17 dicembre 2020, con l'iniziativa che si configura dunque come una vera e propria "serie televisiva" all'interno dell'universo di Star Citizen, a quanto pare. Se non altro, consente di vedere ancora il livello tecnico raggiunto dal gioco, anche se ovviamente in questo caso non si tratta di gameplay.

Nel frattempo, proprio Squadron 42 è stato rimandato ancora, con Chris Roberts che nel frattempo ha paragonato il gioco al programma Apollo, nientemeno.