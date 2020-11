PlayStation VR, annunciato un Mega Pack con cinque giochi e adattatore a PS5

Sony ha annunciato il Mega Pack PlayStation VR, che comprende il visore PlayStation VR, PlayStation Camera, l'adattatore PlayStation Camera per PS5 e ben cinque giochi, riscattabili sul PlayStation Store: Blood & Truth, Moss, Astro Bot Rescue Mission, Everybody's Golf VR e PlayStation VR Worlds.

Si tratta sostanzialmente di uno starter kit che comprende tutto ciò che serve per iniziare con la realtà virtuale, sia su PS4, sia su PS5. Un prodotto davvero interessante, magari da regalarsi a Natale.

Leggiamo la descrizione dei cinque giochi (che su PS5 funzionano perfettamente in retrocompatibilità):

Blood & Truth

Diventa il protagonista di un esplosivo film d'azione campione d'incassi con questo sparatutto esclusivo per PS VR. Affronta la malavita dei bassifondi londinesi nei panni di un soldato delle Forze Speciali d'élite, Ryan Marks, per intraprendere la tua missione più letale: salvare la tua famiglia da uno spietato impero criminale. Elimina i tuoi bersagli in un gioco d'armi epico e mozzafiato. Puoi guidare, paracadutarti e calarti con la corda per la città in ambientazioni esilaranti.

Moss

Questo puzzle game di azione e avventura per giocatore singolo è realizzato su misura per la piattaforma VR, con personaggi avvincenti, scontri emozionanti e un affascinante mondo da esplorare. Intraprendi un viaggio epico al fianco di Quill, un topo eroico che sogna in grande. Visita insieme a Quill i reami dimenticati e aiutalo a risolvere enigmi impegnativi e a combattere nemici minacciosi.

Astro Bot Rescue Mission

Parti per un'epica avventura platform e aiuta Astro a salvare i robot dispersi dell'equipaggio della sua astronave. Salta tra i tetti, combatti sulle spiagge e viaggia nel ventre di una balena mentre esplori una vasta gamma di mondi vivaci e affronti boss epici. Trasforma il tuo controller in un magico gadget multi-strumento, da un rampino a un cannone ad acqua, passando per shuriken e molto altro, per aiutare Astro a compiere la sua missione. Usa il tuo corpo per guardare e inclinarti in qualsiasi direzione, per individuare percorsi segreti, pericoli imminenti e robot nascosti!

Everybody's Golf VR

Sfrutta tutto il corpo e scopri un nuovo modo per giocare alla classica serie di golf di PlayStation. Usa il visore PS VR per misurare il terreno e leggere la direzione del vento per ciascuna delle 18 buche sui tre campi.

Hai bisogno di allenarti un po'? Perfeziona i tuoi putt e padroneggia il tuo gioco sul campo di prova. Il tuo caddy virtuale personalizzabile offre suggerimenti e consigli, per assicurarti che le tue abilità golfistiche siano all'altezza.

PlayStation VR Worlds

Esplora cinque esperienze PlayStation VR esclusive, che mostrano l'inventiva del design VR in un'ampia gamma di contenuti e generi di gioco. Incontra da vicino un grande squalo bianco in Ocean Descent, viaggia attraverso decadenti relitti spaziali in Scavengers Odyssey. Fatti strada nel traffico imminente di VR Ludge, sopravvivi allo sport futuristico di Danger Ball oppure prendi parte a un brutale thriller londinese in The London Heist.