Twitch: streamer IRL riceve peto di elefante in pieno volto diventando virale

Una streamer Twitch tailandese, justketh, dedita al genere IRL (in real life) è diventata virale dopo che un elefante l'ha graziata con un peto in pieno volto in live, la massima aspirazione per ogni vero artista del ventunesimo secolo che si rispetti.

Naturalmente si tratta di una citazione del Canto ventunesimo dell'Inferno, la prima cantica della Divina Commedia, dove nel verso 139 il sommo poeta così descrive il segno di avanti marsc' che Barbariccia dà ai suoi diavoli:

Per l'argine sinistro volta dienno;

ma prima avea ciascun la lingua stretta

coi denti, verso lor duca, per cenno;

ed elli avea del cul fatto trombetta.

Insomma, ci troviamo di fronte a una coltissima citazione di una nota dantista che sicuramente arricchirà tutti quelli che avranno il piacere di guardare la clip sottostante scevri dai pregiudizi, intonando magari nella loro testa "L'inno del corpo sciolto" di Benigni (che però è già descrittivo di una fase successiva del processo digestivo).

Clip di justketh colpita dalla benedizione di un elefante.