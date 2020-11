Frostborn, la recensione: un survival nelle atmosfere di Valhalla su mobile

Gameplay

Come accennato in apertura, il gameplay di Frostborn si basa su meccaniche survival tradizionali. Creato il nostro personaggio, ci ritroveremo letteralmente in mutande, in procinto di partire per creare un nuovo insediamento, e lì potremo cominciare a prendere confidenza con il sistema di crafting del gioco e l'inevitabile raccolta delle risorse (legno, pietra, foglie, pelli, ecc.) per poter creare vari oggetti.

Non ci sono tutorial specifici, dunque vi capiterà di procedere un po' a tentoni e rendervi conto solo dopo un po' di aver magari sprecato tante occasioni per poter donare al vostro personaggio una mise dignitosa (cappello, vestaglia, pantaloni e stivali), nonché delle armi più efficaci della lancia di base per poter avere ragione dei nemici che spesso e volentieri infestano le foreste del circondario.

Un ricco elenco di achievement fornisce sempre l'obiettivo di turno, partendo da incarichi basilari per arrivare a missioni un po' più sfaccettate ma solo dopo diverse ore. Come detto, dovremo cercare non solo di far crescere il nostro guerriero (sbloccando eventualmente nuove classi), ma anche il suo insediamento, che a un certo punto potrebbe essere attaccato.

Visto il grado di difficoltà non propriamente amichevole, specie nelle prime fasi, potremo approfittare di una feature molto interessante, la modalità cooperativa, e trovare dunque altri utenti con cui collaborare per organizzare spedizioni nelle zone più pericolose della mappa. In termini di risorse naturalmente ne verrà la pena.

Abbiamo parlato dei nemici che troveremo a presidiare alcuni luoghi, e che saranno più forti e resistenti a seconda del grado di difficoltà indicato prima di accedere a tali scenari. Ebbene, al di là della mancanza di novità rispetto al genere di appartenenza, il difetto maggiore di Frostborn è senza dubbio il suo sistema di combattimento, che non valorizza minimamente gli impatti e finisce per banalizzare gli scontri con la sua inconsistenza e scivolosità.

È un peccato, perché in termini di controlli touch e gestione dell'interfaccia gli sviluppatori hanno fatto un gran bel lavoro, consegnandoci un impianto semplice e funzionale, a supporto di una struttura che però sfrutta la natura consumabile di tutti gli oggetti, talvolta un po' eccessiva, per cercare di spingerci verso le microtransazioni.