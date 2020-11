Super Mario 35: 2D vs 3D

Il nostro viaggio attraverso i trentacinque anni di Super Mario Bros. sta per giungere al termine: nella precedente puntata abbiamo parlato del salto tridimensionale della serie, dopo avervi raccontato il periodo della Mario Mania tra la fine anni '80 e l'inizio dei '90, dopo aver celebrato la creazione di Super Mario Bros. e tutti i papà più importanti della serie, a partire - non sarebbe potuto essere altrimenti - da Shigeru Miyamoto. Stavolta rivivremo uno dei periodi più particolari del brand, quando l'inaspettato successo della serie bidimensionale ha posto l'azienda davanti ad alcune scelte.

Nell'ultima puntata vi abbiamo raccontato di come Koizumi, con Super Mario Galaxy, avesse sperato di raggiungere le vendite eccezionali dei più fortunati capitoli bidimensionali: questo perché, nonostante abbia influenzato l'industria come forse nessun altro gioco, Super Mario 64 era andato molto lontano da quei risultati. Super Mario Galaxy si rivelò un gioco eccezionale, ma a livello di vendite - e solo in quel campo - venne surclassato da New Super Mario Bros., il primo Super Mario bidimensionale - escludendo Yoshi's Island - uscito in quindici anni. L'idea, insomma, si dimostrò valida: creare un mondo poligonale, con l'interazione e i salti importati (in parte) dalla corrente tridimensionale della serie, fondendoli con l'anima classica della saga.

Questo è un concetto fondamentale per comprendere l'essenza New Super Mario Bros.: Nintendo non provò a stravolgere la composizione dei capitoli del passato, ma tentò semplicemente di riproporli adattandoli alla tecnologia del 2006 (ispirandosi, in particolare, all'essenzialità del capostipite). L'episodio per DS, il primo dei New Super Mario Bros., frantumò ogni record di vendita di ogni titolo tridimensionale: a fine corsa, avrebbe superato i trenta milioni di unità.