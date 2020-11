Super Mario 35: dal 3D allo spazio

In questa serie di articoli che ripercorrono la storia di Super Mario, in occasione dei suoi trentacinque anni, abbiamo già parlato dei tanti creativi che ne hanno gestito le principali uscite, della sfolgorante nascita di Super Mario Bros. (che da alcuni, erroneamente, viene fatta coincidere con quella del personaggio) e della Mario Mania, quel fulgido periodo in cui l'idraulico era a capo del mondo dei videogiochi, addirittura - negli Stati Uniti - più popolare di Topolino. Ci eravamo lasciati con Yoshi's Island, alla fine dell'era SNES: mentre un team ultimava la splendida avventura del dinosauro Nintendo, Miyamoto e Koizumi, lavorando anche di notte, disegnavano la prima avventura tridimensionale dell'idraulico.



Quest'anno abbiamo già parlato parecchio di Super Mario 64, in particolare in prossimità dell'uscita di Super Mario 3D All-Stars, che contiene i primi tre episodi tridimensionali della serie. È stato l'ultimo capitolo della saga sviluppato direttamente da Miyamoto, e si vede eccome; è stata anche l'ultima volta - per ora - che Super Mario ha plasmato il futuro dell'intera industria, creando un mondo poligonale (e tridimensionale) come non se n'erano mai visti prima. A ripensarci adesso, c'è qualcosa di commovente nello sviluppo di questo gioco: il maestro (che lunedì scorso ha compiuto 68 autunni) che torna in cabina di regia per l'ultima volta, così da definire il gaming tridimensionale e donare una rotta da seguire, negli anni a venire, a tutta l'azienda. Una lavorazione in cui, fin dagli albori, viene accompagnato dal suo pupillo e successore designato, Yoshiaki Koizumi.

Il primo esperimento poligonale relativo a Super Mario era molto diverso da quello che sarebbe divenuto Super Mario 64; iniziò su SNES, sfruttando la tecnologia elaborata per Star Fox, ed era - a quanto ci è stato raccontato dai diretti interessati - un'avventura su percorso lineare. Per Miyamoto - e conseguentemente per Nintendo - Super Mario è sempre stato un platform, ma soprattutto lo strumento con cui inabissarsi nelle profondità dell'interazione e dei sistemi di controllo. Partendo da qui, da quel personaggio per la prima volta poligonale e vivo, il maestro decise che, per goderselo appieno, sarebbero serviti dei livelli aperti, da esplorare liberamente con mosse acrobatiche, quasi circensi.