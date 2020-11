PS5: Multiplayer.it si veste blu per celebrare il lancio di PlayStation 5

Per celebrare il lancio di PS5, Multiplayer.it abbandona per una settimana il suo classico vestito bianco e arancione per indossare il blu di PlayStation 5. Non contenti, vestiremo anche il sito di nero, facendo coincidere il debutto dell'attesa modalità dark con questa data importante per l'industria dei videogiochi.

Per il lancio di PS5, infatti, Multiplayer.it si tingerà con i colori PS per una settimana intera, andando a sostituire lo storico arancione con il blu PS e mettendo un bagliore blu sotto la barra del menù per richiamare quello della console.

Questa è la prima volta in assoluto che andremo ad introdurre la dark mode su Multiplayer.it, una delle funzionalità più richieste da parte vostra, la nostra community. E quale miglior occasione del lancio della quinta generazione di PlayStation per creare una speciale collaborazione che ci ha dato modo di introdurre di questa funzionalità a tutti i nostri lettori?

Crediamo nessuna, per questo siamo felici di aver coordinato gli sforzi con Sony Italia per offrirvi questo nuovo volto del sito, che, dopo i sette giorni di celebrazione, perderà le personalizzazioni PlayStation 5 e rimarrà a vostra disposizione con le colorazioni classiche del sito.