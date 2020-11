Minecraft Dungeons, aggiornamento cross play disponibile con trailer

Minecraft Dungeons ha infine ricevuto l'aggiornamento con la modalità cross play per il multiplayer nelle ore scorse, un update gratuito che consente ai giocatori di giocare insieme tra loro anche su piattaforme diverse, presentato con un trailer specifico.

Il multiplayer cooperativo di Minecraft Dungeons può dunque ora essere utilizzato dai giocatori che possono fare gruppo a prescindere dalla piattaforma su cui si trovano, ovviamente sempre con il limite dei 4 giocatori al massimo in partita grazie al cross play.

Oltre a questo, i salvataggi in cloud con trasferimento possibile da una posizione all'altra sono in arrivo "presto", in base a quanto riferito da Mojang, che non ha ancora fornito una tempistica precisa per quest'ultimo aspetto atteso per il gioco, che consentirà di proseguire una stessa partita da una piattaforma all'altra.

Tra le novità previste per il prossimo periodo, c'è anche il terzo DLC ufficiale intitolato Howling Peaks, che darà l'avvio a un nuovo Season Pass a dicembre. Con questo nuovo pacchetto verrà introdotta una nuova ambientazione montana da esplorare, con ulteriori quest e dungeon e l'introduzione del nuovo boss, il Tempest Golem.

Nel medesimo periodo dovrebbe arrivare anche un altro update gratuito, che introduce l'Apocalypse Plus: questa è praticamente una nuova modalità di gioco che incrementa ulteriormente la sfida di Minecraft Dungeons, andando oltre l'Apocalisse attuale, ovvero il massimo livello. Con questo update vengono introdotti altri 20 nuovi livelli di difficoltà oltre all'Apocalisse 7, aumentando anche il cap del livello dei giocatori e consentendo l'accesso a nuovi oggetti e incantamenti.