Minecraft Dungeons: il cross play arriva la prossima settimana

Minecraft Dungeons continua il suo percorso di evoluzione, questa volta con l'aggiunta dell'atteso cross-play, o meglio del multiplayer cross-platform, visto che al momento si parla soprattutto di questa caratteristica, in arrivo con un aggiornamento previsto il 17 novembre 2020.

La prossima settimana diverrà dunque possibile giocare in multiplayer cooperativo con gli utenti che utilizzano piattaforme diverse dalla nostra, ovvero sarà possibile giocare tutti insieme a Minecraft Dungeons tra PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Avevamo già riportato che il cross-play sarebbe arrivato a novembre ma ora c'è dunque una data precisa per l'aggiornamento in questione.

Non si parla al momento delle piattaforme next gen, ma essendo il gioco utilizzabile probabilmente in retro-compatibilità senza grossi problemi dovrebbero aggiungersi anche queste al mucchio di console su cui sarà possibile giocare e incontrarsi comunque insieme all'interno del mondo di gioco.

Ovviamente, resta valido il limite dei quattro giocatori in multiplayer cooperativo online, ma per il resto si potrà comunque giocare insieme agli utenti provenienti da altre piattaforme, riprendendo il concetto di "better together" che avevamo già visto anche per l'originale Minecraft e il suo update che introduceva il cross-platform.

Successivamente è atteso anche l'arrivo del DLC Howling Peak, mentre per tutte le informazioni sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Minecraft Dungeons.