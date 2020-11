Unieuro, Change Black Friday: nuove offerte su PS4, Nintendo Switch e accessori

Le offerte del Change Black Friday di Unieuro continuano: è possibile acquistare PS4, Nintendo Switch e alcuni accessori a prezzi scontati, nell'ambito di bundle molto interessanti.

Cominciamo da PlayStation 4, disponibile nella versione da 500 GB in bundle con MediEvil al prezzo di 299,99 euro anziché 330,98, per un risparmio pari al 9%.

Restando sulla console Sony, è possibile acquistare un controller DualShock 4 in versione V2 Wave Blue in bundle con un codice digitale di FIFA 21 al prezzo di 79,99 euro anziché 109,99, per un risparmio del 27%.

Per quanto riguarda invece Nintendo Switch, la console è disponibile nelle sue due colorazioni (grigia oppure blu-rossa) in bundle con Just Dance 2021 al prezzo di 359,99 euro anziché 389,98, per un risparmio del 7%.

Per consultare tutte le offerte della promozione Change Black Friday, visitate questa pagina. Ci sono ovviamente tanti altri prodotti scontati.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione dell'articolo.