PS5 ha un grosso difetto rispetto a Xbox Series X, per Shroud

PS5 è appena arrivata anche a Michael "Shroud" Grzesiek, celebre streamer e pro player specializzato in sparatutto, che si è però reso conto troppo tardi di quello che per lui pare essere un enorme difetto della console, ovvero la mancanza del supporto nativo per mouse e tastiera, presente invece su Xbox Series X.

Essendo Shroud un giocatore di impronta decisamente PC, specializzato in giochi competitivi come Counter-Strike: Global Offensive, PlayerUnknown's Battlegrounds, Apex Legends, Escape from Tarkov, Valorant e altri, l'impossibilità di giocare con mouse e tastiera potrebbe essere determinante.

"Ero così eccitato di mettere la mani su PS5, solo per accorgermi dopo che non supporta diverse modalità di interfaccia", ha affermato Shroud su Twitter, "Come gioco con mouse e tastiera su PS5, qualcuno mi salvi. Prima che rispondiate, so già che molti giochi non supportano su console questo sistema".

Per il momento, non c'è supporto ufficiale per mouse e tastiera su PS5, cosa su cui stranamente Shroud non si era informato prima dell'acquisto (sempre che si sia effettivamente trattato di acquisto), e non ci sono informazioni precise da parte di Sony al riguardo.

Come per la mancanza dell'uscita video a 1440p, la compagnia nipponica predilige per PS5 l'esperienza di gioco classica "da TV", dunque potrebbe passare del tempo prima di un'eventuale implementazione di mouse e tastiera, sempre che avvenga.

Tale supporto è invece presente su Xbox Series X|S, che consentono l'utilizzo di qualsiasi mouse e tastiera via USB e di alcune soluzioni wireless specifiche come Razer Turret, almeno stando alle FAQ ufficiali.