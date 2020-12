Hades, la sorpresa del 2020 viene dall’inferno?

Hades è una delle sorprese del 2020. Magari non per chi già conosceva e apprezzava gli altri titoli di Sueprgiant Games, ma sicuramente è uno dei pochi giochi che sia riuscito a stupire davvero e a ribaltare molte delle aspettative cui era incatenato (pareva brutto chiamarli pregiudizi), diventando da mane a sera il gioco preferito d'una moltitudine di persone. Tanti lo hanno già eletto come loro gioco dell'anno , il che non è poco considerando che non stiamo parlando di un tripla A con animazioni costosissime o ambizioni rivoluzionarie.

L'inferno

Zagreus, il figlio del dio degli inferi (l'Hades o Ade del titolo, per chi non conosce la mitologia greca), vuole scappare dal regno dei morti per incontrare la sua vera madre, di cui ha scoperto l'esistenza solo da poco, ed è disposto a tutto pur di farcela. Ad aiutarlo personaggi del mito quali Achille, Euridice e Orfeo, la divinità primordiale Nyx, nonché un manipolo di divinità olimpiche e il Caos stesso, tutti favorevoli all'impresa del ragazzo e al suo desiderio di scoprire le sue vere origini. In realtà Zagreus non agisce alle spalle del suo potente genitore come si potrebbe pensare, genitore che invece lo sfida apertamente a superare i nemici e le trappole di cui ha disseminato i suoi domini, per impedire alle anime defunte di tornare nel regno dei vivi.

Il tutto si traduce in un dungeon crawler rogue-like dinamico e insolitamente profondo, in cui un lato narrativo curatissimo si unisce a un'azione frenetica, la cui varietà è garantita dal sistema di progressione del personaggio, incentrato sui doni delle diverse divinità e sulle loro combinazioni, oltre che sulla spesa delle risorse accumulate di partita in partita. Ogni volta che Zagreus muore viene ricondotto nella dimora di Hades dove può investire quanto guadagnato durante la sua ultima fuga in potenziamenti vari, siano essi legati alla sua natura, siano dei miglioramenti infrastrutturali che aggiungono caratteristiche ai dungeon e alla dimora di Ade, siano dei doni ricevuti dai vari personaggi o siano i potenziamenti delle armi mitologiche che compongono il suo arsenale.