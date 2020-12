Xbox Series X|S: scovato un nuovo gioco Ubisoft per 32 giocatori

Vi sono di certo un buon numero di giochi ancora non annunciati per la prossima generazione di console e alcuni di questi potrebbero apparire durante i The Game Awards 2020. Già ora, però, abbiamo modo di scoprire qualche dettaglio su un nuovo gioco di Ubisoft per Xbox Series X|S e Xbox One per 32 giocatori.

L'informazioni è stata segnalata, come potete vedere in calce, da Roberto Serranò, che ha condiviso anche degli screenshot della pagina del Microsoft Store, la quale riporta anche la scritta "Confidenziale". Quello che possiamo scoprire è che il "nome" del gioco è "MAD - VMC #1": chiaramente un nome di lavorazione che poco ci dice della reale natura del prodotto.

Fortunatamente, c'è altro da scoprire. Prima di tutto, sottolineimo che questa pagina è esplicitamente dedicata alla versione beta del file di gioco per puro uso interno: chiaramente non doveva essere pubblicata. Più interessanti sono però i dettagli sul genere e sulle modalità. Possiamo vedere che questo gioco di Ubisoft includerà sia il single player che il multigiocatore online fino a un massimo di 32 giocatori.

Possiamo anche vedere che il gioco è categorizzato come "Sport" e "Violenza": probabilmente si tratta di un nuovo gioco a squadre che richiama in qualche modo gli sport. Il gioco supporterà, come detto, sia Xbox Series X|S che Xbox One. In termini grafici, punta al 4K HDR.

Secondo Serranò, potrebbe trattarsi di un remake di Mad Riders oppure è semplicemente la versione test di Riders Republic.

Trattandosi della pagina di Microsoft, non possiamo sapere se questo misterioso gioco di Ubisoft (ammesso che sia un nuovo gioco, chiaramente) sia destinato ad arrivare anche su altre piattaforme. Il team d'Oltralpe, però, è ben noto per la sua volontà di pubblicare giochi su più piattaforme possibili (sarà infatti uno dei primi sviluppatori ad avere il proprio canale su Amazon Luna), quindi è altamente probabile che non si tratti di un'esclusiva. Speriamo che sia uno degli annunci attesi per i The Game Awards.