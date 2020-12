Alba a Wildlife Adventure è disponibile ora: ecco il trailer di gameplay

Ustwo Games, lo studio che ha dato i natali ai popolari Monument Valley e Assemble with Care, ha rilsciato quest'oggi Alba: a Wildfire Adventure. Il gioco è disponibile su PC e all'interno di Apple Arcade, il servizio in abbonamento della società di Cupertino. Il gioco ci porta su un'isola soleggiata ricca di fauna, si tratta di un'avventura casual che invita i giocatori a esplorare il mondo di gioco nei panni della protagonista, chiamata Alba, la quale diventa un'attivista e fonda una lega di protezione della fauna selvatica dopo aver trovato e aiutato un delfino arenato su una spiaggia.

"Unisciti ad Alba mentre fa visita ai suoi nonni su un'isola del Mediterraneo. È pronta per una tranquilla estate di esplorazione della fauna selvatica con la sua amica Ines ma, quando vede un animale in pericolo, si rende conto che deve fare qualcosa al riguardo! Se ignori tutta la spazzatura, potresti pensare di trovarti in un paradiso mediterraneo! Dalle spiagge idilliache all'antico castello che domina la città, un'intera isola è pronta per essere esplorata. Con Ines e tuo nonno al tuo fianco - grande esperto di volatili -, puoi provare a salvare l'isola. E forse anche l'intero mondo." Questa la descrizione ufficiale.

Alba: a Wildfire Adventure viene definito come un "gioco per sentirsi bene". Il gioco include una soundtrack di Lorena Alvarez. Vi ricordiamo che Apple Arcade permette l'accesso a un intero catalogo di giochi senza pubblicità o acquisti in-app aggiuntivi.