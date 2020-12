Pokémon GO: Mr Mime e Mr Rime Galar arrivano in un evento, costa 8 dollari

Niantic ha annunciato che Mr Mime versione Galar e la sua evoluzione, Mr Rime Galar, sono entrambi in arrivo su Pokémon GO per la prima volta: sarò possibile ottenerli tramite un evento ricerca speciale, al quale si accede con un biglietto dal costo di 8 dollari disponibile all'interno del negozio in-game.

Precisamente, il biglietto costa 7.99 dollari e permette l'accesso alla nuova ricerca speciale che permette di incontrare un Mr Mime della regione Galar per la prima volta in Pokémon GO. A quel punto, sarà necessario ottenere un numero sufficiente di caramelle Mr Mime entro la fine della ricerca speciale per far evolvere Mr Mime Galar in Mr Rime Galar.

Prendendo parte a questo evento di Pokémon GO, inoltre, si ottiene anche una medaglia evento speciale e una posa per l'avatar ispirata alla posa di Mr Mime, che potete vedere nell'immagine poco sotto. Inoltre, completando gli obbiettivi della ricerca speciale si ottengono tre incenso, tre caramelle rare, 30 ultra ball, tre pass battaglia premium, un Poffin, due Glacial Lure Module, tre super incubatori e tre pezzi di stella. Infine, si avrà accesso a un esclusivo campo di ricerca che può portare all'incontro con Jynx, Lapras, Woobat e Cubchoo.

I biglietti saranno disponibili solo fino al 20 dicembre e Niantic, inoltre, offrirà alcuni aiuti dal 18 al 21 dicembre anche per i giocatori che non hanno acquistato il biglietto. Ad esempio Jynx, Swinub, Spoink, Woobat e Cubchoo saranno attratti dall'Incenso più spesso e Shiny Cubchoos apparirà di tanto in tanto. L'incenso durerà più a lungo e avrà più effetto durante l'evento.