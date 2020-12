Super Mario-kun è lo strambo manga dell'idraulico di Nintendo: arriva in occidente

Super Mario-kun di Yukio Sawada è una longeva serie manga iniziata in Giappone del 1991. Arrivata a più di 50 volumi, col più recente uscito a ottobre, questa serie vede Mario e i suoi amici alle prese con un folle viaggio nel Regno dei Funghi e molto oltre. Pur essendo un pezzo molto ricercato, ottenere una versione localizzata era praticamente impossibile. Ora, però, sta per accadere.

Viz Media ha rilasciato negli USA "Super Mario Manga Mania", una collezione di storie scelte accuratamente tra le molte create da Sawada in Super Mario-kun. Qui sotto potete vedere la copertina del manga, mentre in fondo potete vedere una delle pagine per farvi un'idea dello stile generale.

Come è ovvio, il manga punta molto sul lato comico e assurdo. Cos'altro possiamo aspettarci, però? Dopotutto è la storia di un idraulico che, con l'aiuto di suo fratello, esplora un mondo magico fatto di funghi all'interno del quale tartarughe antropomorfe cercano di rapire un membro della famiglia reale. E prima che qualcuno dica di volere una versione seria di Super Mario, vogliamo ricordarvi quanto è accaduto con il film di Bob Hoskins e John Leguizamo.

Super Mario Manga Mania include dieci storie più due storie brevi bonus per un totale di 160 pagine. Il prezzo è di 10 dollari. Attualmente non ci sono informazioni per la pubblicazione di una versione italiana.

Infine, vi ricordiamo che potete vedere Super Mario 3D World + Bowser's Fury nello spot dei The Game Awards 2020.