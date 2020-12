Cyberpunk 2077: la patch 1.04 non ha risolto i problemi più gravi su PS4 e PS5, report

Come vi abbiamo segnalato, CD Projekt RED ha rilasciato la patch 1.04 di Cyberpunk 2077 (ecco peso e dettagli). Lo scopo della patch è risolvere vari bug delle quest, oltre a migliorare le prestazioni di gioco e la qualità visiva generale. Ora, tramite un report di Pushsquare che ha testato il gioco dopo l'aggiornamento, possiamo scoprire che l'update non ha risolto i problemi più gravi.

I test di Pushsquare, lo precisiamo, sono dedicati alla versione PS4 (e PS5, in modalità retrocompatibilità), quindi la situazione potrebbe essere diversa su altre piattaforme. Quali sono però i risultati? Secondo la testata, la quantità di traffico per le strade sembra essere aumentata, rendendo così Night City più viva. La risoluzione del gioco sembra leggermente superiore su PS5, ma prima di test tecnici più approfonditi Pushsquare preferisce non metterci la mano sul fuoco. Purtroppo, permangono altri problemi.

Il frame-rate, su PS4, è ancora veramente problematico e il gioco subisce ancora vari crash: la patch 1.04 quindi non è ancora riuscita a risolvere in modo definitivo il problema, pur affermando di averlo risolto. Cyberpunk 2077 non è quindi al meglio di sé, questo è certo. I giocatori PC non sembrano però infastiditi dai bug.

CD Projekt RED, in ogni caso, ha guadagnato in un giorno abbastanza da poter coprire i costi di sviluppo e di marketing. Ora deve però supportare il gioco sul lungo periodo, prima che i fan perdano fiducia in lei. Infine, vi segnaliamo che quanto accaduto con Cyberpunk 2077 ha spaventato i fan di GTA 6 che chiedono a Rockstar di prendersi tutto il tempo che le serve per rilasciare il gioco in splendida forma, anche se questo dovesse significare che il gioco sarà rilasciato nel 2024.