Switch, 2020 e Pro...getti futuri - La Bustina di Lakitu

Questo pernicioso, lugubre e coercitivo 2020 sta per volgere al termine; ci sarebbe tanto altro da scrivere, ma trovandoci in un sito specializzato, e in una rubrica a tema Nintendo, non possiamo fare altro che analizzare questi ultimi dodici mesi da quest'ottica. Non è mai semplice storicizzare l'attualità senza scrivere fesserie, nonostante questo proveremo ad inquadrare questo periodo, tentando di ipotizzare come sarebbe stato senza la pandemia che ha alterato le nostre vite. Prima che la parola Coronavirus venisse pronunciata milioni di volte ogni giorno, quando Covid-19 sembrava ancora il nome in codice di qualche progetto tecnologico, Nintendo aveva annunciato che, durante il 2020, non sarebbero arrivati altri modelli della sua console ibrida. Quindi, almeno questo punto - vedremo tra poco perché è così importante - possiamo dire che non è stato alterato in corsa.



Il lockdown ha influenzato lo sviluppo e la pianificazione del software dell'azienda nipponica, per stessa ammissione di Furukawa. La vera domanda è: quanto sarebbe andata diversamente senza pandemia? È probabile che il tradizionale "gioco di natale" non sarebbe stato il pur piacevole Hyrule Warriors: l'Era della Calamità. Essendoci stati dodici mesi segnati dal trentacinquesimo anniversario di Super Mario Bros., e vista la prossima uscita a febbraio, non è stupido ipotizzare che il privilegiato slot dicembrino sarebbe toccato a Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Non conosciamo ancora la vastità dei contenuti aggiuntivi, ma da come sono stati presentati immaginiamo siano più di un semplice contorno: Bowser's Fury a parte, si sarebbe comunque trattato di un titolo, per quanto bello, importato (come tanti altri) dalla ludoteca Wii U. Se il gioco natalizio non fosse stato questo, lo scopriremo entro maggio/giugno 2021: per quanto l'influsso del Coronavirus sia stato importante, fatichiamo a credere che abbia costretto a rimandare un titolo per più di cinque/sei mesi.

La nostra tesi è molto semplice: anche senza pandemia, questo 2020 sarebbe comunque stato un anno di transizione per Nintendo Switch.