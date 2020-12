Cyberpunk 2077 gira su di un PC portatile con APU AMD meglio che su PS4 e Xbox One

Le prestazioni scadenti di Cyperpunk 2077 su Xbox One e PS4 stanno facendo molto rumore. In queste ore molte persone ne stanno discutendo e stanno cercando di capire se il problema siano le console "lisce", degli hardware nati vecchi e non in grado di far girare un gioco così ambizioso, o la scarsa ottimizzazione del codice di CD Projekt RED. In molti, infatti, sono stupiti di come possa bastare "poco" per avere delle prestazioni migliori rispetto a Xbox One e PS4 e quindi non capiscono il motivo di questo disastro. Per esempio stanno circolando delle foto di un Aya Neo, un computer portatile dalle fattezze di un Nintendo Switch, che fa girare Cyberpunk 2077 a 1280x800 con un frame rate che va dai 30-35fps. Numeri di tutto rispetto, soprattutto considerando che PS4 e Xbox One raggiungono a malapena i 720/900p e 20-30FPS.

La cosa che "stupisce" è il fatto che queste prestazioni non si ottengano con un portatile da gaming, ma con un hardware che monta una APU, ovvero un chip con CPU e GPU integrate, AMD Ryzen 5 4500U con una AMD Radeon Vega 6 da 1,5GHz. Un ottimo processore, AMD sta guadagnando grandi quote di mercato grazie al suo rapporto costo/prestazioni, ma sicuramente non una delle configurazioni più costosi o performanti sul mercato. Tanto che l'Aya Neo si trova a circa 600 dollari.

Eppure basta una APU Zen 2 per avere delle prestazioni assolutamente oneste su di una Aya Neo e il suo pannello da 7 pollici 1280x800.

I problemi che lo sviluppatore polacco sta avendo dopo aver pubblicato il gioco in queste condizioni sono molteplici. Per esempio i lettori stanno distruggendo il gioco su Metacritic, ma anche gli azionisti non sono per nulla contenti. Le azioni di CD Projekt RED sono crollate in borsa. Questo nonostante il gioco abbia ripagato tutti i suoi costi già in fase di preorder. In altre parole questo vuol dire che Cyberpunk 2077 sta già generando profitti per CD Projekt RED.

