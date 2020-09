Nintendo e casual: come procede? - La Bustina di Lakitu

Il valore delle azioni Nintendo ha raggiunto livelli simili a quelli massimali, toccati ormai anni fa in piena epoca Wii-DS che, esattamente come Switch, ma in maniera diametralmente opposta, erano progetti precisi, ragionati e vincenti. In mezzo a queste due generazioni, c'è stata l'impressionate ascesa del mercato mobile, nonché l'arrivo di due macchine dal concept più caotico come 3DS e Wii U. In tutto ciò, in questi quindici anni di mercato brevemente sintetizzati, si sottovalutano spesso l'importanza del pubblico casual, il suo imprevedibile fluttuare da un dispositivo all'altro, e la decisiva influenza che ha avuto nel generare l'attuale Nintendo.

L'idillio tra la società kyotese e il pubblico occasionale non è stato per niente casuale, ma pianificato alla perfezione dai vertici Nintendo, allora guidati da Satoru Iwata. La strategia del Blue Oscean la conoscete tutti: ampliare il mercato fuori dalla zona rossa, verso chiunque - per qualsiasi motivo - sia disinteressato al mondo dei videogame (che, non bisogna mai scordarlo, ha come target principale un quindicenne maschio bianco, occidentale ed eterosessuale).

Il DS dopo un inizio poco lucido - a livello programmatico - ha virato la sua immagine e libreria proprio in questa direzione, con l'arrivo del sobrio DS Lite e di giochi come Brain Training. Non bisogna mai dimenticare che queste operazioni sono state possibili solo perché si è scelto di aggredire il mercato con tecnologie alternative, che ampliassero le possibilità piuttosto che approfondirle: in particolare, touch screen e wi-fi per Nintendo DS, e sensori di movimento per Wii. Wii che, a differenza della sorella portatile, a quel mercato ci ha puntato fin dall'inizio: col nome, col pad, col design, col gioco di lancio in bundle. Wii Sports, il simbolo di un'epoca.

Quella console venne lanciata anche con un altro gioco, e cioè The Legend of Zelda: Twilight Princess. A differenza che in passato, The Legend of Zelda fu relegato a un ruolo di secondo piano: finì dietro a quell'estetica minimale e a quel telecomando strettamente legati a Wii Sports, il titolo che ha permesso il successo incredibile di Nintendo Wii, che ha fatto giocare tantissime persone che, prima di allora, non avevano tenuto un pad in mano. La storia d'amore tra Nintendo e pubblico casual è durata qualche anno, ed è finita per motivi ben precisi.