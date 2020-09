Mario Kart Live: Home Circuit, l'anteprima

Realtà aumentata all'ennesima potenza

Partiamo da quello che salta subito all'occhio: Mario Kart Live: Home Circuit sfrutta la realtà aumentata per costruire un circuito da kart a casa, come suggerisce il nome, o dovunque vogliamo. Per farlo non impone però al giocatore di spostarsi fisicamente da un luogo all'altro come ci hanno abituato Pokémon GO e compagnia su mobile: qui avremo delle componenti fisiche indispensabili, ovvero una macchinina che riproduce il kart di Mario, o quello di Luigi, delle porte che dovrebbero servire da checkpoint e degli indicatori di curve. Il kart è ovviamente l'oggetto più importante del lotto: mosso da una batteria ricaricabile via USB, questo veicolo è anche dotato di una videocamera in grado di catturare la realtà che lo circonda, così da creare un mondo parallelo all'interno della console. Non sappiamo quanto sarà immediato il trasferimento dei dati o quale sarà la portata precisa del segnale, ma dal trailer si può notare come tutti i circuiti tengano i giocatori al centro di una circonferenza immaginaria con raggio di circa un metro (ovvero una dozzina di listelli di parquet).

In ogni caso l'interfaccia aiuterà a capire quando si finisce fuori dal range adeguato, visto che presenta un indicatore di segnale in alto a sinistra, a fianco di quello dedicato al carburante/batteria del kart. Si può notare, poi, anche la riproduzione di una mini mappa del circuito, che probabilmente verrà creata attraverso un giro di prova, una sorta di giro di ricognizione utile anche a confermare la percorribilità del percorso scelto. A schermo non ci sono poi molti altri elementi, se non il classico contatore di monete e quelli che indicano i giri percorsi e la posizione, mentre la visuale assume quella della telecamera stessa, subito dietro il sedile del pilota.