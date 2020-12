Bad Robot Games: un ex-Valve a capo del team di JJ Abrams per un gioco next gen

Bad Robot Games, il team fondato dal regista J.J. Abrams come costola del suo studio cinematografico, sta prendendo quota e ha ora un capo decisamente esperto in ambito videoludico, proveniente da Valve e già al lavoro su un nuovo gioco per next gen.

Michael Booth è il nuovo general manager di Bad Robot Games, dopo la sua esperienza presso varie compagnie note del settore come Valve, Blizzard, EA e Westwood Studios, oltre ad essere il fondatore di Turtle Rock Studio e una delle principali menti dietro Left 4 Dead e relativo seguito.

In questo modo dovrebbe partire in maniera ufficiale l'avventura del team di JJ Abrams in ambito videoludico, dopo l'accordo siglato con Tencent per Bad Robot Games un paio di anni fa e successivo accordo con Warner Media a settembre 2019, a questo punto manca soltanto un gioco vero e proprio.

Questo sembra essere in produzione, considerando che si parla di un titolo tripla A, caratterizzato da gameplay cooperativo e da un'esperienza di taglio cinematografico, con un approccio tendente alla multimedialità visti i collegamenti ad altri ambiti e diversi medium.

"La mia carriera è stata guidata dal desiderio di innovare, trovare nuovi modi di unire le persone per epiche avventure online, lasciando loro storie entusiasmanti da ricordare", ha affermato Booth in un comunicato ufficiale. "I giochi che creo si incentrano su persone che collaborano per sopravvivere e combattono in mondi fantastici, cosa che sembra corrispondere bene all'approccio di JJ Abrams al cinema. Come grande fan dei suoi lavori, sono incredibilmente eccitato dall'opportunità di creare qualcosa di nuovo a Bad Robot Games in collaborazione con i talenti mondiali che vi sono all'interno".