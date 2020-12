Cyberpunk 2077, l'analisi su Xbox One S e Xbox Series S

Cyberpunk 2077 non gira bene su PS4 e Xbox One, questo ormai è ampiamente assodato. Il titolo di CD Projekt RED riesce a essere tanto impattante e straordinario su PC quanto traballante e problematico sulle piattaforme di precedente generazione. Una differenza che molti si aspettavano, del resto parliamo pur sempre di un progetto parecchio ambizioso sul piano tecnico, ma che pochi immaginavano sarebbe stata tanto marcata. Così, mentre le azioni dello studio polacco accusano il colpo, riflettendo in maniera eloquente l'attuale disappunto degli utenti console, che potrebbero aver perso tutta la stima che nutrivano nei confronti del team autore di The Witcher, cerchiamo di capire come stanno effettivamente le cose. Dopo l'analisi tecnica delle versioni PlayStation, ecco come si comporta Cyberpunk 2077 su Xbox One S e Xbox Series S.

Xbox One S Se c'è una cosa che si nota fin da subito è che Cyberpunk 2077 fa una gran fatica a girare su Xbox One S. Il modello base dell'ex ammiraglia Microsoft si pone come la piattaforma meno prestante fra quelle su cui il gioco è disponibile, dunque c'era da aspettarsi qualche grosso compromesso, ma qualcosa è andato evidentemente storto in fase di ottimizzazione. Cerchiamo di spiegarci: quando si adatta un gioco a uno specifico hardware, ci si pone un target per quanto concerne le performance e si procede dunque ad alleggerire il carico computazionale perché tale target venga rispettato il più frequentemente possibile. Ciò significa naturalmente abbassare la risoluzione, la qualità delle texture e degli effetti, il livello di dettaglio generale e così via, fino a raggiungere il risultato desiderato. Quando vedete un titolo dotato di un frame rate perfettamente consistente, nella realtà dei fatti le risorse hardware a disposizione degli sviluppatori avrebbero consentito di farlo girare anche più velocemente nella maggior parte delle situazioni, ovverosia è presente un avanzo prestazionale che viene nascosto, spesso usando la sincronia verticale come stabilizzante. Quando invece vedete un gioco in cui si verificano dei cali, è stata fatta una scelta diversa: accettare qualche occasionale incertezza per poter conservare una maggiore qualità visiva. Come dicevamo, su Xbox One S qualcosa è andato storto perché, nonostante una risoluzione che scende al di sotto dei 720p portandosi dietro un evidente carico di artefatti da ricostruzione, una gran quantità di texture poco definite e una qualità visiva generale sostanzialmente inferiore rispetto a quanto visto su PC, il frame rate si attesa sui 20-23 fotogrammi durante le situazioni più tranquille e banali, ad esempio durante le primissime sequenze nel bar o quando ci troviamo nel nostro appartamento. Come immaginerete, se nelle fasi statiche e tranquille le prestazioni del gioco sono queste, quando la situazione comincia a movimentarsi il frame rate scende pericolosamente verso i 15-17 fps e di conseguenza anche la giocabilità va a farsi benedire, visto che diventa quasi impossibile mirare e sparare laddove si rinunci all'aggancio automatico dei bersagli; o anche semplicemente guidare senza che lo scenario scatti vistosamente, caricando le texture in puntuale ritardo. La sensazione è quella di trovarsi di fronte a un gioco per PC di ultima generazione che stiamo cercando di far girare su di un laptop con scheda video integrata. Tutti i preset sono regolati al minimo, così come la risoluzione, ma nonostante ciò l'esperienza che ne viene fuori risulta inequivocabilmente compromessa. Detto questo, non abbiamo riscontrato crash (che sembrano invece frequenti su PlayStation) e pensavamo che i caricamenti sarebbero stati più lenti, mentre ci vogliono circa 55 secondi per entrare in gioco dopo aver selezionato un salvataggio. Poteva andare decisamente peggio.