The King of Fighters XV: prime immagini e primo trailer svelano l’anno di uscita

SNK ha pubblicato accidentalmente le prime immagini di The King of Fighters XV, che includono un dettaglio davvero importante: uscirà nel 2021, ossia entro quest'anno. Un'ottima notizia per tutti gli appassionati di picchiaduro e di questa splendida saga, che ci tiene compagnia dagli ormai remoti anni '90. Vista la fuga di notizie, è stato pubblicato anche il primo trailer del gioco, che trovate in testa alla notizia.

Nelle immagini possiamo vedere i ritratti di alcuni combattenti inclusi nel roster: Shun'ei, Kyo Kusanagi, Benimaru Nikaido, K', Mai Shiranui e Leona. A parte le immagini, non sono stati forniti altri dettagli sul gioco.

Come specificato, SNK non voleva svelare oggi The King of Fighters XV, ma il PR spagnolo della compagnia ha inviato le immagini insieme al comunicato stampa per il lancio di The King of Fighters XIV Ultimate Edition per PS4. Naturalmente gli scatti hanno iniziato a girare immediatamente per la rete, vanificando ogni tentativo di porre rimedio alla situazione.

Da notare che inizialmente SNK aveva pianificato di presentare The King of Fighters XV il 7 gennaio 2020, per poi cambiare idea all'ultimo minuto. Attualmente non è chiaro quando potremo saperne di più.