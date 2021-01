Twitch: disattivato l’account di Donald Trump per il rischio che fomenti altra violenza

La piattaforma di livestreaming Twitch ha annunciato di aver disattivato l'account del presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump, per paura che fomenti altra violenza come quella delle scorse ore.

La clamorosa decisione di Twitch segue la disattivazione degli account del Tycoon su Facebook e Twitter, sostanzialmente per lo stesso motivo. Con una nota inviata a IGN, Twitch ha citato espressamente l'assalto terroristico al Campidoglio americano come motivo principale della disattivazione, aggiungendo: "Date le circostanze straordinarie attuali e la retorica incendiaria del presidente, crediamo che sia un passo necessario per proteggere la nostra comunità ed evitare che Twitch sia usato per incitare a commettere altra violenza."

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Trump viene accusato di aver spinto i suoi sostenitori più estremisti ad assaltare il Campidoglio USA, durante la seduta per la ratifica della vittoria alle presidenziali di Joe Biden, parlando di elezioni rubate. Il risultato è stato di moltissimi danni e quattro morti, uno dei quali per colpi d'arma da fuoco.

Nelle scorse ore sempre Twitch ha rimosso l'emote PogChamp perché il suo autore ha avallato le violenze commesse dai trumpiani con un post su Twitter.