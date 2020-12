The King of Fighters XV, teaser trailer annuncia la presentazione del 7 gennaio

SNK ha pubblicato un video teaser del picchiaduro a incontri The King of Fighters XV per annunciare il gioco sarà presentato ufficialmente il 7 gennaio 2021, ossia tra poco più di un mese. Nel teaser non si vede gameplay, ma è comunque interessante perché mostra i bozzetti di alcuni dei personaggi che faranno parte del roster: Kyo, Benimaru e Shun'Ei. Non sono moltissimi, ma per ora bisogna accontentarsi.

SNK ha anche condiviso alcuni dettagli sul ruolo dei personaggi mostrati. Shun'Ei sarà il protagonista, avrà delle nuove mosse e sarà ritoccato nell'aspetto. La storia si svolgerà quindi dopo quella del capitolo precedente.

Kyo è stato rivisto nell'aspetto e avrà un look più moderno.

Benimaru, infine, tornerà a un look più in linea con quello che aveva nei vecchi capitoli, quindi dal sapore più orientale.

Inoltre, la composizione delle squadre dei lottatori di The King of Fighters XV sarà leggermente differente rispetto a quella degli altri King of Fighters, in particolare del quattordicesimo capitolo. Il punto non è stato spiegato, quindi non ci resta che aspettare nuovi dettagli ufficiali per saperne di più.

Nel frattempo che attendiamo, possiamo rigiocarci il sottovalutatissimo King of Fighters XIV, oppure possiamo andare a recuperare i capitoli precedenti, alcuni dei quali sono dei veri e propri gioielli.