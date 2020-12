Haven disponibile, con trailer di lancio

Haven, gioco di ruolo dagli autori di Furi, è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e Series S e PS5. La versione PS4 arriverà a gennaio. L'annuncio è stato dato con il classico trailer di lancio, che trovate in testa alla notizia.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Haven, tratta dalla pagina Steam dello stesso:

L'amore può davvero sconfiggere ogni ostacolo?

Yu e Kay sono fuggiti su un pianeta dimenticato, lasciandosi alle spalle tutto ciò che conoscevano.

Gioca nei panni di una coppia di amanti e aiutali rifarsi una vita su un mondo ignoto. Esplora il pianeta alla ricerca di componenti e materiali per riparare la tua astronave e trasformarla in una casa accogliente. Vivi i piccoli momenti di quotidianità di una coppia con cui è facile identificarsi: cucina, crea oggetti e raccogli risorse preziose che aiuteranno i due amanti a sopravvivere.

Affronta tutti coloro che proveranno a separarvi sincronizzando le mosse in combattimento. Trova il tempismo e la sincronia perfetta controllando entrambi i personaggi, e combatti per tenere in vita loro e la loro storia.

Esplora un pianeta straordinario, inquietante e instabile, in questo sorprendente GDR d'avventura, e lasciati emozionare dalla colonna sonora composta dal celebre musicista DANGER.

Caratteristiche principali