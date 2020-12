Temtem su PS5 la prossima settimana, trailer del gameplay

Temtem arriverà l'8 dicembre 2020 su PS5 e il blog di PlayStation ci ricorda del lancio in accesso anticipato per questo particolare gioco, emulo di Pokémon che ha riscosso un grande successo su PC, apprestandosi a conquistare anche la console Sony.

Il nuovo trailer del gameplay mostra vari aspetti del gioco, che in effetti ricorda molto da vicino la celebre serie Nintendo: anche in questo caso si tratta di allenare delle creature da combattimento, da trovare in giro per l'Airborne Archipelago.

Si parte con la scelta di una creatura starter da allenare e si prosegue poi con la cattura di altre fino a far crescere la propria collezione a dismisura, proprio come accade in quell'altro gioco famoso. Gli starter sono tre: Crystle, una sorta di creatura fatta di cristallo, il peloso Smazee in stile scimmietta e infine Houchic, con poteri psichici.

Esattamente come in Pokémon è necessario armarsi di alcuni strumenti per facilitare la cattura delle creature, oltre ovviamente ad esplorare in lungo e in largo l'ampia ambientazione per cercare di scoprire sempre nuove aree, con i combattimenti che si svolgono scegliendo gli esserini da schierare in campo e decidendo i vari tipi di attacco e abilità speciali.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al nostro Provato di Temtem, in attesa che il gioco raggiunga la sua forma definitiva, mentre ricordiamo che il titolo è un'esclusiva console su PS5 (almeno per il momento), in arrivo dunque l'8 dicembre 2020 sulla piattaforma Sony.