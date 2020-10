Temtem su PS5 in esclusiva console, data di uscita e tutti i dettagli

Temtem farà il proprio debutto su PS5 in esclusiva console, non è chiaro se temporale o meno: la data di uscita è fissata all'8 dicembre con l'Accesso Anticipato in cross-play con la versione PC.

Come scritto nel nostro provato di Temtem, l'esperienza messa a punto da Crema si pone a metà strada fra Pokémon e Digimon, accontentando i fan di entrambi i franchise grazie a un gameplay solido e corposo.

Temtem è un gioco di raccolta di creature dal multigiocatore sconfinato in cui parti all'avventura nell'incantevole arcipelago di Airborne insieme alla tua squadra di Temtem. I giocatori possono catturare tutti i Tem, sfidare altri cacciatori, personalizzare la propria casa o partecipare all'avventura di un amico in un'esperienza co-op completa.

Accesso anticipato: cosa ti aspetta

Il mondo di Temtem è suddiviso in sei isole principali. All'inizio dell'accesso anticipato, i giocatori potranno accedere a quattro isole. La campagna principale di Temtem ti porterà a esplorare queste isole in un viaggio di oltre 30 ore, in cui potrai catturare più di 100 Tem unici!

L'intera campagna può essere giocata in modalità cooperativa e, poiché Temtem è un universo sempre online, incontrerai altri giocatori con cui combattere, scambiare contenuti o semplicemente fare due chiacchiere per conoscere altri domatori di Temtem come te.

Puoi pre-ordinare Temtem oggi stesso a un prezzo scontato e ricevere un titolo di gioco esclusivo, avatar per PSN e l'accesso anticipato l'8 dicembre!

Attività competitive, ambiziose e personalizzazione

Una volta completata la campagna storia, sei tu a decidere come procedere: il gioco offre tantissime attività e funzionalità che ti terranno incollato allo schermo. Se sei un domatore che ama la competizione, puoi mettere alla prova le tue abilità in scontri di matchmaking con classifiche e set di regole speciali.

Grandi doti tattiche e strategia sono indispensabili per vincere questi scontri. Non contare su un colpo di fortuna per salvarti. Soltanto le tue abilità ti faranno diventare un grande giocatore.

Se invece preferisci aggiungere un tocco di stile alla tua vita online, puoi dedicarti alla personalizzazione completa del tuo personaggio e persino della tua casa. A Temtem, infatti, ogni giocatore può avere la propria casa in Atoll Row, un quartiere infinito in cui i gamer possono passeggiare e visitare tutte le case del gioco senza tempi di caricamento.

Temtem offre anche altre attività, riservate ai giocatori più tenaci. Cerca di affrontare i leader Dojo in nuovi scontri sempre più difficili nelle sfide settimanali, vai a caccia di Temtem rarissimi e dai colori unici chiamati Lumas al Saipark, o cerca di pescare una delle tantissime specie (ben 10.368 per l'esattezza) di Koish al Nuru Lodge.

Perché tuffarsi nell'azione con l'accesso anticipato?

Ogni volta che viene rilasciato un importante aggiornamento delle isole di Temtem, il prezzo di base del gioco aumenta. Dopo il rilascio di tutti i contenuti, Temtem avrà un costo di €37,99 per l'edizione Standard e di €54,99 per l'edizione Deluxe. Questo significa che prima acquisti il gioco, più risparmi!

Inoltre, i giocatori con la Deluxe Edition che partecipano all'accesso anticipato riceveranno un pacchetto esclusivo di oggetti cosmetici mimetici, tra cui un'uniforme, una bandana e uno zaino.

Quali contenuti saranno rilasciati dopo l'accesso anticipato?

Temtem continuerà a ricevere periodicamente gli aggiornamenti durante la fase di accesso anticipato, fino alla versione 1.0. Ecco alcune delle funzionalità in arrivo nei prossimi mesi: