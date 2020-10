PlayStation Plus, i giochi gratis di novembre 2020 per PS4 e PS5

PlayStation Plus si rinnova a novembre 2020 con una nuova mandata di giochi gratis per PS4 e con un primo titolo per PS5: si tratta di La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, Hollow Knight, disponibili per il download a partire dal 3 novembre; e Bugsnax, disponibile dal 12 novembre.

La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra prosegue l'avventura del ranger Talion e della sua metà elfica Celebrimbor, uniti dal destino per affrontare le orde del malvagio Sauron all'interno di un open world spettacolare e ricco di personaggi con cui interagire, seguendo gli eventi della saga creata da J.R.R. Tolkien.

Hollow Knight si presenta invece come uno straordinario metroidvania ambientato in un regno in rovina, afflitto da una misteriosa e letale piaga che avremo il compito di debellare nei panni di un cavaliere senza nome: un'esperienza coinvolgente, impegnativa e artisticamente straordinaria.

Bugsnax, primo titolo per PlayStation 5 ad approdare su PS Plus, è invece un'avventura colorata e stravagante, che ci condurrà sulla misteriosa isola di Snaktooth, alle prese con le creature metà insetto e metà snack, i Bugsnax appunto.

Hai ricevuto un invito dall'intrepida esploratrice Elizabert Megapom, ma quando arrivi scopri che è sparita, il suo accampamento è in rovina e i suoi seguaci sono sparsi per l'isola, soli... e affamati!

Tocca a te risolvere i misteri di Snaktooth Island: cos'è successo a Lizbert? Cosa sono i Bugsnax e da dove arrivano? Ma soprattutto, perché hanno un sapore COSÌ BUONO?

Vi ricordiamo che a partire dal 3 novembre non sarà più possibile scaricare i giochi PS Plus di ottobre 2020, ovverosia Vampyr e Need for Speed Payback: se non li avete ancora messi nel carrello, provvedete in fretta!