Hyrule Warriors: L'era della calamità: la demo è disponibile, nuovo trailer

Nintendo oggi era in vena di sorprese. Ha pubblicato, infatti, senza dire nulla a nessuno, un nuovo Nintendo Direct dedicato alle terza parti. Contemporaneamente ha attivato sull'eShop di Nintendo Switch una demo di Hyrule Warriors: L'era della calamità, il secondo musou dedicato alla leggenda di Zelda. Per festeggiare l'avvenimento sono state diffuse un nuovo trailer e una manciata di immagini inedite.

Per scaricare la demo di Hyrule Warriors: L'era della calamità basta andare a questo indirizzo.

La demo consentirà di provare gratuitamente prima dell'uscita questo interessante mash-up The Legend of Zelda: Breath of The Wild e i musou.

Il gioco è ambientato 100 anni prima degli eventi dell'ultimo capitolo di Zelda, quando il fato di Hyrule è in bilico. Il nostro compito sarà quello di guidare le proprie forze sul campo di battaglia e affronta la temibile calamità Ganon.

Non ci sarà solo da combattere, ma anche da scoprire una storia unica attraverso i filmati di intermezzo interamente doppiati.