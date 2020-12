Epic Games Store, il gioco gratis per PC del 3 dicembre 2020 è disponibile

Siamo giunti a un altro giovedì, cosa che corrisponde all'arrivo del nuovo gioco gratis per PC da parte di Epic Games Store, con uscita fissata come sempre per le ore 17:00. Questa settimana abbiamo a che fare con Cave Story+, che va a sostituire MudRunner.

Sviluppato da Daisuke "Pixel" Amaya, Cave Story è uno dei giochi indie più conosciuti di tutti i tempi e Cave Story+ ne rappresenta una sorta di evoluzione ed espansione, aggiungendo nuovi contenuti alla struttura iniziale di platform adventure con elementi action.

Cave Story+ può essere fatto rientrare nella categoria dei metroidvania, in senso un po' esteso, e rappresenta comunque un titolo interessante per tutti i cultori del genere o delle derivazioni del platform in generale. Il gioco offre una storia originale ricca di personalità, mistero e divertimento frenetico. Corri, salta, spara, vola ed esplora in questa enorme avventura che ricorda i classici a 8 e 16 bit!

Per scaricare Cave Story + basta andare a questo indirizzo.

Cave Story + è disponibile da oggi, 3 dicembre alle 17, fino al 10 dicembre alle ore 16:59, quando sarà sostituito da Tyranny e Pillars of Eternity.

Tyranny è un RPG sviluppato da Obsidian Entertainment e strutturato secondo la meccanica classica del genere e sull'engine sfruttato dal team anche per altre produzioni similari. Si tratta di un gioco caratterizzato da un'ambientazione particolare, che ci pone nei panni di un Fatebinder incaricato di rimettere ordine nel mondo, con scelte importanti da prendere anche con influssi morali.

Pillars of Eternity è un altro RPG di Obsidian, ambientato nel mondo fantasy di Eora, ispirato alla meccanica e allo stile di classici del genere come Baldur's Gate. Entrambi i titoli potranno essere scaricati gratis a partire dal 10 dicembre alle ore 17:00.