Xbox Series X|S: Halo Infinite giocato da un cane e altre stranezze nello spot Microsoft di Natale

Xbox Series X|S e Halo Infinite ma anche Minecraft, Microsoft Flight Simulator e altro sono protagonisti del nuovo spot di Natale da parte di Microsoft, che ha come filo conduttore i videogiochi e i cani, a quanto pare.

Come potete vedere nel video riportato qui sopra, per lo spot natalizio la casa di Redmond si è affidata ai cani, che si dimostrano dei grandi videogiocatori. Li vediamo entrare nel mondo di Minecraft, pilotare aerei in Microsoft Flight Simulator e scorrazzare dentro e fuori dai mondi virtuali di Xbox Series X|S in un video veramente strano.

Oltre a questo, c'è spazio anche per vari altri prodotti Microsoft come i Surface e l'utilizzo di vari software da parte degli umani intorno ai cani, che sono i veri protagonisti dell'azione.

Quello che stupisce di più, inoltre, è il fatto che riescono anche a giocare Halo Infinite decisamente prima di quanto potremo fare noi, in base a quanto mostrato nello spot. Tra le varie scenette, vediamo infatti Rufus mettere nei guai nientemeno che Master Chief in persona: nella parte più spassosa, il bel cagnolone in questione riporta al celebre Spartan la granata appena lanciata, mettendo alquanto in imbarazzo il Chief.

Il tutto serve a ricordarci che "A Natale dobbiamo trovare la nostra gioia", come motto dello spot natalizio elaborato da Microsoft per quest'anno, così come a quanto pare ha fatto Rufus con i cuoi amici quadrupedi, oltre ovviamente a "Salutare i vostri animaletti" come altra linea guida da seguire per queste vacanze natalizie in arrivo.