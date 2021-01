The King Of Fighters XIV Ultimate Edition per PS4: un trailer ne annuncia il lancio

SNK ha pubblicato The King Of Fighters XIV Ultimate Edition per PS4 in Europa e in Giappone (la versione USA arriverà il 20 gennaio), accompagnandola con un nuovo trailer. Per adesso il gioco è disponibile solo sul PlayStation Store e costa 39,99€. Dall'11 marzo sarà però possibile acquistarlo anche in edizione fisica, quantomeno in Giappone. In Europa bisognerà attendere la primavera, mentre in USA non uscirà alcuna edizione fisica.

The King Of Fighters XIV Ultimate Edition include tutti i personaggi scaricabili, tutti i costumi supplementari e dieci temi per PS4. Leggiamo l'elenco dei contenuti che fanno parte del pacchetto, preso dal PS Store:

GIOCO DI BASE (1):

(1): THE KING OF FIGHTERS XIV

PERSONAGGI DLC (8):

(8): ROCK HOWARD

VANESSA

RYUJI YAMAZAKI

WHIP

HEIDERN

BLUE MARY

OSWALD

NAJD

COSTUMI DLC (10):

(10): CLASSIC KYO

NIGHTMARE GEESE

CLASSIC IORI

ATHENA ASAMIYA KOF '98

DIVISA DA KUNG FU DI SHUN'EI

UNIFORME SCOLASTICA PER RAGAZZA KAMUIKOTAN DI NAKORURU

KULA ABITO ESTIVO

ANGEL DIAVOLESSA

MEITENKUN PIGIAMA

SYLVIE CAPPUCCETTO ROSSO