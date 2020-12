Puyo Puyo Tetris 2, la recensione: due classici senza tempo tornano a unire le forze

Nuova modalità Battaglia Tecnica

Puyo Puyo Tetris 2 è un mashup colorato, divertente e con un livello di sfida ancora più importante rispetto al primo. Il titolo propone diversi contenuti per giocatore singolo e per multiplayer: da questo punto di vista ci troviamo di fronte più o meno alle stesse presenti nel primo Puyo Puyo Tetris, quindi con le varie Lezioni, il Multigiocatore in locale, le sfide rapide a Puyo Puyo, Tetris o alla combinazione di entrambi. Per trovare qualcosa di nuovo bisogna quindi "entrare" in Singolo, dove è presente la modalità Battaglia tecnica, che si aggiunge alle sei principali già esistenti, ovverosia Versus, Scambio, Party, Fusion, Big Bang e Sfida.

Le meccaniche che regolano le partite in questa modalità prevedono la creazione di squadre composte da tre personaggi, pronte a sfidarsi all'ultima tecnica fino a quando i Punti Vita dell'avversario, indicati da una barra arancione in alto nella finestrella del team, arrivano a zero. Peculiarità di questa sessione è infatti quella che la partita può continuare anche se le pile di puyo o tetramini raggiungono la cima del tabellone (in questo caso la squadra perderà "solo" ¼ dei PV). È pertanto fondamentale saper creare un team eterogeneo per sfruttare adeguatamente le abilità di ciascun personaggio, così che le caratteristiche di ogni componente siano complementari a quelle dei compagni.

Ogni elemento del gruppo, infatti, ha a disposizione delle proprie barre HP e MP, più un personale set di tecniche speciali che si attivano spendendo PM: una sia avvia in automatico a inizio partita mentre la seconda, Speciale, a comando del giocatore tramite i pulsanti Quadrato, Triangolo e R2. Ci sono poi delle Carte Oggetto che migliorano le statistiche generali dei vari avatar: se ne possono equipaggiare però solo quattro per volta, quindi bisogna usare un po' di strategia per sfruttarle al momento opportuno. Dalla combinazione di tutti questi elementi scaturiscono delle sfide sempre avvincenti e abbastanza variegate in termini strategici: per esempio, Ringo ha l'abilità "Cambia Tutto", che gli permette di modificare il colore dei Puyo e quindi di facilitare l'eliminazione di un grosso blocco, ma con l'aiuto di una card al momento giusto, può anche mandare i blocchi scartati nella tabella avversaria abbassandogli notevolmente l'energia "vitale".